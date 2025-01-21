Абхазия попросит Россию продлить переток электричества

Сухум обратится к Москве с просьбой продлить гуманитарный переток электроэнергии. Если она не будет удовлетворена, то республика останется без света, рассказали власти.

Власти Абхазии намерены обратиться к российской компании "ИнтерРао" с просьбой продлить социальный переток электроэнергии, об этом сообщил в ходе совещания оперштаба и.о. главы республиканского Минэнерго Джансух Нанба.

И.о. министра пояснил, что оставшихся объемов соцперетока не хватит на февраль. Поэтому, отметил Нанба, Сухум ведет активные переговоры с компанией "ИнтерРао" – только она поставляет электричество в Абхазию.

Чиновник уточнил, что стороны обсуждают оптимальный вариант приобретения социального перетока на время, когда прогнозируется дефицит электричества.

Как пояснил глава компании "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, абхазские майнеры криптовалют на данный момент тратят 25-27 мегаватт электроэнергии. В целом, обратил внимание он, объемы потребления света в Абхазии по-прежнему велики, и если их не удастся сократить, то электроэнергии республике хватит только на срок до 15-17 февраля.