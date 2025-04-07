В Москву на парад Победы прибудет более 20 глав государств мира - Песков

На парад в честь 80-летия Победы в российской столице ожидаются более 20 лидеров стран мира. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

На парад Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади, прибудут более 20 глав государств, поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. <…> Сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом (Владимиром) Путиным отмечать этот праздник"

– Дмитрий Песков

Известно, что 9 мая Москву посетят президенты Азербайджана, Беларуси, Таджикистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян и другие лидеры.