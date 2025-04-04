В параде Победы в Москве будут участвовать военные Азербайджана

В Азербайджане анонсировали участие своих военнослужащих в параде Победы. В республике отметили, что для этого в столицу РФ приедут 80 человек.

Военнослужащие Азербайджана поучаствуют в параде Победы в Москве. Об этом поведал 10 апреля посол республики в России.

"Азербайджанские военные будут участвовать в параде в составе 80 человек - 80 военнослужащих азербайджанской армии"

– Рахман Мустафаев

Он добавил, что совсем скоро они должны прибыть в российскую столицу, чтобы поучаствовать в репетициях.

"Эта наша общая дата. Это наша обща Победа"

– посол АР в Москве

Ранее сообщалось, что глава азербайджанского государства приедет в Москву для участия в мероприятиях, которые будут посвящены 80-летию победы в ВОВ. Последний раз Ильхам Алиев приезжал в Россию прошлой осенью. Он участвовал в заседании Совета глав государств СНГ.