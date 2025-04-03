Подведены итоги рабочего визита Халафа Халафова в Москву

Посольство Азербайджана в России распространило сообщение по итогам рабочего визита в Москву представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова.

Подробности рабочего визита в Москву представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова рассказали в посольстве Азербайджана в Москве.

В дипмиссии сообщили, что во время визита Халаф Халафов провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником президента России Юрием Ушаковым, председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным, а также заместителями министра иностранных дел Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.

На встречах рассматривалась повестка председательства Баку в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также тема институционального развития СВМДА и превращения Совещания в международную организацию, обсуждался и план взаимодействия.

"На встречах была дана высокая оценка конструктивному диалогу между двумя странами на различных уровнях, была отмечена важность развития азербайджано-российских отношений, продолжения двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе межпарламентских контактов"

– посольство Азербайджана в России

В ходе переговоров их стороны с удовлетворением отметили, что Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией, подписанная

22 февраля 2022 года, лежит в основе отношений Москвы и Баку, формируя прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества двух стран.

В данном контексте обсуждалось нынешнее состояние российско-азербайджанских отношений, при этом особое внимание было обращено на принятие соответствующих мер по вопросу, который вызывает беспокойство у Баку.

Участники бесед указали также на важность продолжения общих усилий по упрочению долгосрочной стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Отмечается, что переговоры проходили в конструктивной и деловой атмосфере.