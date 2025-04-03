Развитие отношений между РФ и Азербайджаном обсудили Лавров и Халафов

Глава российского внешнеполитического ведомства пообщался сегодня с представителем президента Азербайджана. Ключевой темой встречи стало развитие связей между странами.

В Москве прошла встреча главы МИД России и представителя президента Азербайджана по особым поручениям. Об этом сказано в сообщении, распространенном 9 апреля российским внешнеполитическим ведомством.

Центральной темой переговоров Сергея Лаврова и Халафа Халафова стали вопросы развития двухсторонних отношений.

"Состоялся обмен мнениями о перспективах развития российско-азербайджанских отношений в русле стратегического партнерства и союзничества. Затронут ряд актуальных международных и региональных сюжетов"

– МИД РФ

Стороны также коснулись вопросов совместной работы в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

"Рассмотрены ключевые вопросы повестки дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и задачи совместной работы на этой площадке в период азербайджанского председательства в 2025-2026 гг., в том числе в контексте встраивания объединения в общую систему многосторонней кооперации на евразийском пространстве"

– российское министерство

Помимо этого, состоялись отдельные консультации с замглавы дипведомства РФ Андреем Руденко. На них обсуждались вопросы активизации практической деятельности СВМДА в различных измерениях взаимодействия и сотрудничество в Каспийском регионе.

Напомним, накануне прошла встреча Халафа Халафова с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. На ней рассматривались торгово-экономического связи двух стран и развитие политического диалога.