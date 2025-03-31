Галузин и Халафов обсудили развитие отношений Москвы и Баку

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, который посетил Москву в рамках рабочего визита.
Как сообщили в пресс-службе МИД России, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений между Москвой и Баку.
Дипломаты рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия между странами, а также развитие политического диалога.
Отдельно госдеятели затронули тему российского культурно-информационного присутствия на территории Азербайджана. В частности, рассмотрены практические вопросы сотрудничества в этом направлении.
Также стороны отметили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Южном Кавказе и в районе Каспия.