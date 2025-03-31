Вестник Кавказа

Галузин и Халафов обсудили развитие отношений Москвы и Баку

Галузин и Халафов обсудили развитие отношений Москвы и Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель главы дипломатии РФ Михаид Галузин провел переговоры с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафом. Стороны обсудили сотрудничество между странами по ряду вопросов.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, который посетил Москву в рамках рабочего визита. 

Как сообщили в пресс-службе МИД России, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений между Москвой и Баку. 

Дипломаты рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия между странами, а также развитие политического диалога. 

Отдельно госдеятели затронули тему российского культурно-информационного присутствия на территории Азербайджана. В частности, рассмотрены практические вопросы сотрудничества в этом направлении.  

Также стороны отметили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Южном Кавказе и в районе Каспия.

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