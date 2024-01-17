Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана встретился с коллегой из ОАЭ

Глава МИД Азербайджана встретился с коллегой из ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов провел встречу с Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел переговоры со своим коллегой из Арабских Эмиратов Абдаллой ибн Заидом аль Нахайяном.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили вопросы как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.

Байрамов рассказал о постконфликтной ситуации в регионе, усилиях по восстановлению, разминированию, процессе нормализации отношений и сохраняющихся проблемах.

Министр иностранных дел Азербайджана находится в Абу-Даби с рабочим визитом, который предусматривает проведение ряда встреч высокого уровня.

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