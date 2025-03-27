Глава МИД Азербайджана направил поздравительное письмо Сергею Лаврову

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 33-летием установления дипломатических отношений.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо, в котором поздравил его с 33-летием установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

В нем азербайджанский министр напомнил, что за эти три с лишним десятка лет российско-азербайджанские отношения, базирующиеся на общих исторических ценностях, уважении и доверии и принимающие во внимание взаимные интересы, успешно развивались и поднялись от стратегического партнерства к уровню союзнического взаимодействия.

Байрамов напомнил, что систематический политический диалог на высшем уровне, играя важную роль в поступательном развитии двустороннего сотрудничества, всегда задавал тон всестороннему взаимодействию Москвы и Баку.

"Подписание 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии ознаменовало собой переход межгосударственных отношений на качественно новый уровень и создало прочную основу для долгосрочного сотрудничества в самых различных областях"

– Джейхун Байрамов

Министр напомнил, что на данный момент союзническое взаимодействие России и Азербайджана, реализующееся в том числе в интенсивных контактах, продолжает активно укрепляться.

"Наглядным примером являются устойчивый рост товарооборота, расширение договорно-правовой базы, а также успешное претворение в жизнь совместных проектов и инициатив. Особое место в двусторонней повестке дня занимают вопросы расширения культурно-гуманитарных связей и межрегиональная кооперация"

– Джейхун Байрамов

Он выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество по линии МИД окажет содействие в укреплении союзнического взаимодействия по широкому спектру вопросов, которые имеют взаимный интерес.

"Убежден, что азербайджано-российские отношения и далее будут всесторонне углубляться и наполняться новым содержанием в интересах наших государств и народов"

– Джейхун Байрамов