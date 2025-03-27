Вестник Кавказа

Лавров поздравил Байрамова с 33-летием установления дипотношений между Россией и Азербайджаном

Лавров поздравил Байрамова с 33-летием установления дипотношений между Россией и Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил главе МИД Азербайджана поздравления с 33-летием установления дипломатических отношений между странами.

Глава МИД России Сергей Лавров направил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову поздравления по случаю 33-летия установления дипломатических отношений между РФ и АР.

Российский министр напомнил, что в течение этих десятилетий разнообразные российско-азербайджанские связи, которые базируются на вековых традициях дружбы и добрососедства, становились крепче, и теперь они развиваются в рамках стратегического партнерства и союзничества. При этом, указал Лавров, особенно важен доверительный диалог, который сложился между президентами России Владимиров Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава МИД РФ отметил, что Москва стремится к дальнейшей слаженной работе по линии министерств иностранных дел.

"Убежден, что координация действий и взаимная поддержка на международных площадках, плодотворное сотрудничество в рамках СНГ и региональных форматов будут способствовать реализации взаимовыгодных договоренностей, работать на укрепление стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе"

– Лавров

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства пожелал Джейхуну Байрамову крепкого здоровья и новых успехов в профессиональной деятельности. Всему дружественному народу Азербайджана Лавров пожелал счастья и благополучия.

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