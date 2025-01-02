Россия еще год не будет публиковать статданные ТЭК

Кабинет министров РФ сегодня продлил еще на год, до апреля 2026 года, запрет на публикацию статистических данных о добыче в стране нефти и газа – документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Данные о работе топливно-энергетического комплекса страны останутся закрытыми еще на год, до апреля 2026 года – такое решение сегодня приняло правительство России, говорится в распоряжении №894-р от 12 апреля 2025 года, которое уже опубликовано на официальном сайте правовых актов.

Активно применявшаяся ранее в стране публикация статистических данных по добыче нефти, газа и конденсата была приостановлена на один год в апреле 2023 года и ранее продлевалась до апреля 2025 года, передает "Интерфакс".

Росстат будет сохранять закрытыми для сторонних наблюдателей точные данные по ежемесячной, ежеквартальной и годовой добыче нефти, газа и газового конденсата, а также по производству нефтепродуктов, еще год.

Напомним, в мае 2023 года России, несмотря на санкции, впервые после 2014 года удалось вернуться в десятку крупнейших экономик мира, свидетельствуют данные Всемирного банка и национальных статистических служб. За 2022 год Россия произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю.