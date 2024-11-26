Вестник Кавказа

Россия заняла второе место по поставкам газа в Европу

Россия заняла второе место по поставкам газа в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ вышла на вторую строчку по поставкам природного газа в Евросоюз в 2024 году, уступив только Норвегии и оставив позади Америку. Рекордно выросли также поставки в Европу российского СПГ.

За прошлый год Россия оказалась второй по объему газа, поставленного в страны Евросоюза, к такому выводу пришел европейский аналитический центр Bruegel.

По его оценкам, в общей сложности ЕС получил от России за минувший год порядка 54,45 млрд кубометров газа. Таким образом, РФ обогнала США (51,3 млрд), но уступила Норвегии (93,3 млрд).

Если учитывать только СПГ, то его поставки из России в ЕС увеличились на 21% и почти достигли рекордного объема 21,5 млрд кубометров. Год назад показатель составлял 17,8 млрд, в 2022-м – 19 млрд. Только в прошлом месяце Европа получила 2,16 млрд кубометров российского СПГ, что представляет собой рекорд с 2019 года, когда начала вестись такая статистика.

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