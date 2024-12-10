Турция будет поставлять газ Европе после остановки транзита через Украину

Турция готова поставлять газ европейцам после остановки транзита через Украину, сообщают местные СМИ. Как отмечается, эта может еще больше укрепить позиции республики в качестве безопасной альтернативы.

Турция может начать поставлять газ Европе после того, как транзит российского газа через Украину прекратился. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

"Последняя ситуация между Россией и Украиной еще больше укрепит позиции Турции как безопасной альтернативы. Турция уже некоторое время занимает видное место в качестве безопасного маршрута транспортировки газа"

– газета Hurriyet

В материале подчеркивается, что это связано с ее географическим положением и наличием газовой инфраструктуры. Издание поясняет, что республика уже некоторое время осуществляет добычу собственного газа в Черном море и через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения.

Кроме того, авторы статьи акцентируют внимание на том, что Анкара обладает потенциалом для экспорта большого количества газа на рынок Европы. Вместе с добываемым в Турции газом возможна также продажа европейцам топлива из других стран, уточняется в материале.

Турция получает природный газ из России, Азербайджана и Ирана. При этом страна продает газ пяти странам – Болгарии, Венгрии, Македонии, Румынии и Молдавии.

Напомним, 1 января 2025 года транзит российского газа через территорию Украины остановился в связи с истекшим сроком договора, подписанным "Газрпромом" и "Нафтогазом Украины" в 2019 году. По нему России могла поставлять в Европу СПГ.