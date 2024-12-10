Вестник Кавказа

Турция будет поставлять газ Европе после остановки транзита через Украину

Турция будет поставлять газ Европе после остановки транзита через Украину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция готова поставлять газ европейцам после остановки транзита через Украину, сообщают местные СМИ. Как отмечается, эта может еще больше укрепить позиции республики в качестве безопасной альтернативы.

Турция может начать поставлять газ Европе после того, как транзит российского газа через Украину прекратился. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

"Последняя ситуация между Россией и Украиной еще больше укрепит позиции Турции как безопасной альтернативы. Турция уже некоторое время занимает видное место в качестве безопасного маршрута транспортировки газа"

– газета Hurriyet

В материале подчеркивается, что это связано с ее географическим положением и наличием газовой инфраструктуры. Издание поясняет, что республика уже некоторое время осуществляет добычу собственного газа в Черном море и через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения.

Кроме того, авторы статьи акцентируют внимание на том, что Анкара обладает потенциалом для экспорта большого количества газа на рынок Европы. Вместе с добываемым в Турции газом возможна также продажа европейцам топлива из других стран, уточняется в материале.

Турция получает природный газ из России, Азербайджана и Ирана. При этом страна продает газ пяти странам – Болгарии, Венгрии, Македонии, Румынии и Молдавии.

Напомним, 1 января 2025 года транзит российского газа через территорию Украины остановился в связи с истекшим сроком договора, подписанным "Газрпромом" и "Нафтогазом Украины" в 2019 году. По нему России могла поставлять в Европу СПГ.

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