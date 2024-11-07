Вестник Кавказа

Цены на газ в ЕС взлетели в ожидании конца украинского транзита

Цены на газ в ЕС взлетели в ожидании конца украинского транзита
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЕС готовится к взрыву цен на газ в преддверии остановки прокачки российского газа по Украине – она произойдет завтра в 8 утра. Уже сейчас газ в Европе побил годовой рекорд.

Согласно информации лондонской биржи ICE, цены на газ в Евросоюзе побили сегодня годовой рекорд, поднявшись до $536 за тысячу кубометров. Причиной рекордного роста является ожидающееся завтра прекращение поставок российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему.

Напомним, что контракт на украинский транзита газа из РФ в ЕС истечет через 12 часов – в 8 утра по московскому времени 1 января. Киев заявил о нежелании в каком-либо виде перекачивать российский газ от границы России в европейский государства.

Таким образом, по текущим сделкам 1 мегаватт-час энергии, произведенной из природного газа, будет обходиться европейским покупателям в 50 евро. В последующие дни ожидается дальнейший рост цен на газ, поскольку с истечением россий         ско-украинского контракта Европа теряет 40 млрд кубометров газа в год.

Европейские государства активно прорабатывают альтернативные схемы использования украинской газотранспортной системы, в том числе покупку российского газа компаниями из ЕС на границе РФ и Украины, чтобы формально он становился европейским.

Пока что газ из России в ЕС будет поставляться только по "Турецкому потоку".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1320 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджанские футболисты поборются за путевку на ЧМ-2026 с Украиной и Исландией

Азербайджанские футболисты поборются за путевку на ЧМ-2026 с Украиной и Исландией

Сирийские беженцы: очередной гуманитарный кризис или возвращение домой

Сирийские беженцы: очередной гуманитарный кризис или возвращение домой

Пашинян отрезает Армению от стратегических партнеров

Пашинян отрезает Армению от стратегических партнеров

В Тбилиси отреагировали на санкции Зеленского

В Тбилиси отреагировали на санкции Зеленского

Зеленский ввел санкции против Иванишвили

Зеленский ввел санкции против Иванишвили

Андрей Школьников о борьбе США и Китая, чете Клинтон, судьбе Франции при Макроне и Ближнем Востоке

Андрей Школьников о борьбе США и Китая, чете Клинтон, судьбе Франции при Макроне и Ближнем Востоке

&quot;Анализ Трампа&quot;: Глава МИД Турции обрисовал контур отношений с США

"Анализ Трампа": Глава МИД Турции обрисовал контур отношений с США

Турция лоббирует на G20 мир на Украине, но Запад лишь разжигает

Турция лоббирует на G20 мир на Украине, но Запад лишь разжигает

Талси Габбард: на чьей стороне будущий директор американской разведки

Талси Габбард: на чьей стороне будущий директор американской разведки

Кто такой Роберт Кеннеди-младший: защитник окружающей среды и противник вакцин

Кто такой Роберт Кеннеди-младший: защитник окружающей среды и противник вакцин

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы