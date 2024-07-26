Азербайджан поставил в ЕС 43 млрд кубометров газа

Поставки газа в Европу из Азербайджана растут: экспорт в европейские страны превысил половину от общего объема заграничных поставок топлива из страны. За четыре года из республики в Европу поставили 43 млрд кубометров газа.

В Азербайджане подводят итоги поставок газа в Европу за четыре года. За это время республика поставила европейским странам около 43 млрд кубометров "голубого топлива", поведал глава Минэнерго страны Парвиз Шахбазов.

"Прошло четыре года с тех пор, как Азербайджан начал экспортировать газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). За этот период в Европу по TAP было поставлено в общей сложности 42,8 млрд кубометров газа"

– Парвиз Шахбазов

Глава энергетического комплекса республики отметил, что Азербайджан поставил европейским потребителям почти 13 млрд кубометров газа в уходящем году, а общий объем экспорта топлива во всех направлениях составил около 23 млрд кубометров.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в 2020 году. "Голубое топливо" направляется по Трансадриатическому газопроводу (TAP) из месторождения "Шах Дениз" на Каспии.

Республика планирует нарастить объем поставок газа в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году.