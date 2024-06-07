Турция почти достроила газовый хаб

В Анкаре заявил, что Турция близка к реализации проекта газового хаба. Там добавили, что вся необходимая инфраструктура для этого уже создана.

Глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар рассказал, что сегодня Турция близка к реализации проекта газового хаба на своей территории.

Министр подчеркнул, что вся необходимая для реализации проекта инфраструктура в настоящий момент уже создана. По его словам, до 2028 года объем хранилищ газа будет увеличен в два раза.

Помимо этого, Байрактар напомнил, что Турция ведет переговоры с Болгарией об увеличении пропускной способности интерконнектора между странами.

В Анкаре неоднократно подчеркивали, что газовый хаб превратит Турцию в центр определения цен на газ. Инвестиции в инфраструктуру позволят Турции увеличить объемы импорта газа до 70-80 млрд кубометров.

Глава ведомства также заявлял, что Анкара намерена продолжить работу между "Газпромом" и компанией BOTAS по вопросу создания хаба на территории Турции.

Зачем создавался газовый хаб в Турции?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил, что фактически газовый хаб в Турции уже работает, хотя официального запуска еще не проводилось.

Эксперт напомнил о том, как возникла идея создания газового хаба в Турции. "В 2022 году европейские компании боялись приобретать дополнительные объемы российского газа, покупали мало, в основном только то, что обязаны были брать по долгосрочным контрактам, так что даже "Турецкий поток" был недозагружен. И было решено, что если они боятся, считают российский газ токсичным, то пусть покупают его на хабе и таким образом маскируют его происхождение. То есть, в Турцию на хаб будет приходить российский, иранский, азербайджанский газ, может быть, СПГ, и там все, как на бирже, будет торговаться", – пояснил он.

Однако сейчас, отметил он, эта токсичность пропала, и все российские газопроводы заполнены на полную мощность − и "Турецкий поток", который работает с историческими рекордами ежесуточной прокачки, и украинский транзит.

Хаб в Турции фактически заработал

Игорь Юшков пояснил, что на данный момент, с одной стороны, нет излишков газа, чтобы продавать его на этой бирже, так что потребность в хабе снимается. "С другой стороны, хаб автоматически заработал без всякого объявления о его запуске. Часть газа приходит в Турцию из России, и там его часто покупают не конечные потребители, а турецкие трейдеры, и потом перепродают, например, в Болгарию, куда идет в год почти 3 млрд кубометров газа. Напомню, что в 2022 году болгары отказались покупать российский газ по рублевой схеме, и продолжают покупать его же, но у посредников", – уточнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, таким образом российский газ расходится в целом по Европе, по Балканам. "И Греция, и Румыния, и даже Молдавия закупает российский газ, только у посредников, помимо прямых закупок у "Газпрома". Поэтому фактически хаб заработал, стал точкой перепродажи, просто предполагалось, что будет создана отдельная биржа, но это не понадобилось: и без нее весь газ, который мы физически поставляем, реализуется. И потребность в каком-то официальном запуске отсутствует", – заключил Игорь Юшков.