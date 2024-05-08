Турция и "Газпром" обсудили проект газового хаба

Председатель правления "Газпрома" и министр энергетики Турции в ходе рабочей встречи в рамках ПМЭФ обсудили создание газового хаба и экспорт российского "голубого топлива" в Турцию.
В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ состоялась рабочая встреча главы компании "Газпром" Алексея Миллера и главы Минэнерго Турции Альпарслана Байрактара.
"Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о поставках российского газа в Турцию и о проекте создания международного газового хаба"
– Газпром
Открытие хаба запланировано на конец текущего года.