Вестник Кавказа

Турция намерена сжижать российский газ для продажи Западу

Турция намерена сжижать российский газ для продажи Западу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции рассчитывают сначала сжижать российский газ в хранилищах, а затем поставлять его в Европу. Аналогичным образом в республике намерены поступать и с азербайджанским газом, поступающим в страну.

Турция собирается начать поставки российского газа в Европу. Соответствующую информацию подтвердили 8 мая источники в Минэнерго республики.

Один из представителей ведомства напомнил, что Турция сегодня добывает газ в Черном море, а также у нее есть газ, поступающий из Азербайджана, Ирана и России, передает Turkiye.

"Мы также закупаем сжиженный природный газ в разных странах. Часть из него, которая нам необходима, мы храним в наших хранилищах. Часть этого газа мы можем отправлять на запад по трубопроводам"

– источник в министерстве

Он также обратил внимание на то, что на минувшей неделе в турецком парламенте был одобрен законопроект, который позволит республике осуществлять поставки СПГ в Европу, в том числе за счет избытков производства в Азербайджане и РФ.

"В настоящее время у нас нет завода по сжижению природного газа. В ближайшие годы эти предприятия могут быть созданы за счет государственных или частных инвестиций. Тогда мы сможем экспортировать СПГ во все части света на судах"

– источник в ведомстве

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