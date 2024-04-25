Турция будет экспортировать излишки газа в Европу из России и Азербайджана

Власти Турции приняли закон по, которому республика может экспортировать купленный у других стран газ. Теперь стране стал доступен экспорт сжиженного природного газа, который она будет закупать у России и Азербайджана. Такое заявление сделал глава Турецкой ассоциации дистрибьюторов природного газа Яшар Арслан
"Мы сможем быстро доставлять излишки природного газа, которые могут возникнуть, особенно в России и Азербайджане. Думаю, что в ближайшие годы имеющиеся контракты по импорту, рост производственных мощностей на месторождениях природного газа, а также сжижение газа с возможных новых месторождений в Средиземном и Черном морях улучшат возможности торговли Турции с соседями, прежде всего со странами Восточной Европы"
- Яшар Арслан
Он отметил, что ценность экспорта сжиженного природного газа в настоящее время растет.
Арслан отметил, что 40% потребности в топливе стран Европы могут быть удовлетворены сжиженным газом. Таким образом, европейские страны могут закупать продукцию в объеме 450 млрд кубометров.
Чиновник также рассказал, что за этот год республика закупила более 50 млрд кубометров газа, 30% из них - сжиженный газ.
По слова Арслана, до 2027 года истечет срок на поставки трубопроводного газа, что является еще одной причиной, по которой республика будет развивать мощности сжиженного газа.