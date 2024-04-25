Вестник Кавказа

Турция будет экспортировать излишки газа в Европу из России и Азербайджана

Турция будет экспортировать излишки газа в Европу из России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции намерены реализовать проект по поставкам сжиженного газа в Европу за счет излишек, которые могут появиться в России и Азербайджане.

Власти Турции приняли закон по, которому республика может экспортировать купленный у других стран газ. Теперь стране стал доступен экспорт сжиженного природного газа, который она будет закупать у России и Азербайджана. Такое заявление сделал глава Турецкой ассоциации дистрибьюторов природного газа Яшар Арслан

"Мы сможем быстро доставлять излишки природного газа, которые могут возникнуть, особенно в России и Азербайджане. Думаю, что в ближайшие годы имеющиеся контракты по импорту, рост производственных мощностей на месторождениях природного газа, а также сжижение газа с возможных новых месторождений в Средиземном и Черном морях улучшат возможности торговли Турции с соседями, прежде всего со странами Восточной Европы"

- Яшар Арслан

Он отметил, что ценность экспорта сжиженного природного газа в настоящее время растет.

Арслан отметил, что 40%  потребности в топливе стран Европы могут быть удовлетворены сжиженным газом. Таким образом, европейские страны могут закупать продукцию в объеме 450 млрд кубометров.

Чиновник также рассказал, что за этот год республика закупила более 50 млрд кубометров газа, 30% из них - сжиженный газ.

По слова Арслана, до 2027 года истечет срок на поставки трубопроводного газа, что является еще одной причиной, по которой республика будет развивать мощности сжиженного газа.

 

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