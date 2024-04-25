Вестник Кавказа

Глава МИД Турции провел встречу с азербайджанским коллегой

Глава МИД Турции провел встречу с азербайджанским коллегой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Главы МИД АР и Турции провели встречу на полях саммита ОИС.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Баку и Анкары и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Переговоры прошли в Банжуле.

Отметим, что Турция и Азербайджан активно развивают сотрудничество в энергетической экономической и дипломатической сферах. Кроме того, активно развиваются культурные связи, а также партнерство в области образования и науки.

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