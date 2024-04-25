Глава МИД Турции провел встречу с азербайджанским коллегой

Министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов встретился с турецким коллегой. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Главы МИД АР и Турции провели встречу на полях саммита ОИС.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Баку и Анкары и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Переговоры прошли в Банжуле.
Отметим, что Турция и Азербайджан активно развивают сотрудничество в энергетической экономической и дипломатической сферах. Кроме того, активно развиваются культурные связи, а также партнерство в области образования и науки.