Вестник Кавказа

Вице-премьеры РФ и Азербайджана подтвердили нацеленность на укрепление связей 

Вице-премьеры РФ и Азербайджана подтвердили нацеленность на укрепление связей 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алексей Оверчук пообщался с азербайджанским коллегой на тему взаимодействия двух стран в различных сферах. Встреча вице-премьеров прошла в российской столице. 

Зампред правительства России Алексей Оверчук провел встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Об этом сказано на сайте правительства РФ. 

Переговоры прошли в Москве 3 мая. 

"На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы 
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой"

– пресс-служба правительства 

В ходе беседы обсуждалось развитие сотрудничества в различных областях, включая торговлю, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и другие сферы. 

Стороны также указали на то, что готовы и дальше вести диалог, направленный на укрепление связей двух стран.

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