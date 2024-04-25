Вице-премьеры РФ и Азербайджана подтвердили нацеленность на укрепление связей 

Зампред правительства России Алексей Оверчук провел встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Об этом сказано на сайте правительства РФ.
Переговоры прошли в Москве 3 мая.
"На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой"
– пресс-служба правительства
В ходе беседы обсуждалось развитие сотрудничества в различных областях, включая торговлю, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и другие сферы.
Стороны также указали на то, что готовы и дальше вести диалог, направленный на укрепление связей двух стран.