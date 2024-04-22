Ильхам Алиев принял российских сенаторов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял в Баку вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева и главу думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в своей резиденции в Баку заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации Константина Косачева и председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что накануне в Баку открылся трехдневный VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности", он проходит в бакинском Конгресс-центре. На открытии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который предельно четко зафиксировал, что возродить колониальные практики пытается группа ведущих европейских стран, намереваясь колонизировать остальной мир, а это абсолютно недопустимо.