Политические, экономические и культурные проблемы Азербайджана созвучны российским – Косачев, Калашников, Швыдкой

Сегодня на церемонии открытия трехдневного VI Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности", проходящего в бакинском Конгресс-центре, выступил президент Азербайджана. Гости форума отметили ключевые моменты выступления Ильхама Алиева.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев:

Мне выступление президента показалось созидательным, конструктивным и созвучным тому, что сейчас отстаивает, защищает, продвигает моя страна, Россия, в частности, раздел его речи, посвященный недопустимости современных практик неоколониализма. Ильхам Алиев предельно четко зафиксировал, что возродить колониальные практики пытается группа ведущих европейских стран, намереваясь колонизировать остальной мир, а это абсолютно недопустимо. При этом они пользуются лозунговым инструментарием неких универсальных ценностей через свои институты. Европарламент, ПАСЕ через свои институты пытаются вмешиваться в суверенные дела независимых государств и размывать то, что делает современный мир разнообразным и прочным в отстаивании своих традиционных ценностей. Эта часть выступления президента мне показалась очень созвучной российской повестке дня. Отрадно, что она была воспринята в зале практически всеми присутствующими с таким же интересом, с каким это ощутил я.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отвечая на вопрос, с какими инициативами Россия может выступить на подобных форумах, Косачев заметил:

Вне всякого сомнения, Россия накопила уникальный опыт взаимообогащения различных культур, вероисповеданий - всего того, что нашу страну делает многонациональной. Конституция РФ начинается со слов "Мы, многонациональный народ Российской Федерации". В американской Конституции первые пять слов: "Мы, народ Соединенных Штатов Америки". У них плавильный котел, они не говорит, что США живут разные народы, есть разные языки, разные культуры. Мы ни от кого в других странах не ожидаем и не требуем больше того, что реально делаем мы у себя в стране. От той же Украины, от той же Грузии, от той же Молдавии, где тоже сложное по своему устройству общество, но где должна быть найдена возможность такого же сосуществования. Эта прогрессивная модель должна быть интересна для окружающего мира, и мы будем делиться нашим опытом, тем, как мы межнациональный мир, межнациональную гармонию реализуем не на словах, а на деле.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников:

Ильхам Гейдарович Алиев как всегда был великолепен. Он говорил не по бумажке, но это была хорошо подготовленная, выверенная, интересная речь. Дело в том, что идеи выступления проходят через его жизнь, через его практику, через его повседневную деятельность. Так, мы сейчас помогаем создании русских школ Таджикистану, Киргизии, Казахстану; а в Азербайджане таких школ уже насчитывается более 340. Вот, что может делать руководитель! И литература, и театр, и кино – это все очень привлекательно, и усваивается народом Азербайджана через русский язык. Азербайджанская молодежь учится в России: студенты с удовольствием посещают разные города, культурные центры, театры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Между прочим, первый театр в Закавказье был открыт здесь, в Азербайджане. И России есть чему поучиться у Азербайджана, судя по объектам культуры, которые появились в последние годы Баку. Ильхам Алиев не жалеет на это ни средств, ни сил. Дай Бог, чтобы и дальше Россию и Азербайджан объединяли культурные традиции, чтобы мы друг друга понимали так же, как сейчас понимают друг друга наши президенты

- российский парламентарий.

Отвечая на вопрос, о чем он будет говорить завтра с президентом Азербайджана, Калашников заметил:

Я хотел бы обсудить вопросы, связанные с СНГ, поскольку ими занимается мой комитет, вопросы большой евразийской интеграции; вопросы наших соотечественников в Азербайджане и азербайджанских граждан в России. Все это волнует как диаспору, с которой мы постоянно встречаемся, так и Ильхама Гейдаровича. Также есть вопросы, связанные с Каспием, с каспийской пятеркой, с парламентским сотрудничеством…

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

Для Баку этот форум имеет особое значение, поскольку, как сказал уважаемый президент Алиев, Азербайджан находится в постконфликтном состоянии. Для Азербайджана важно заключить тот мирный договор [с Арменией], и Ильхам Алиев считает нужным заключить этот договор без посредников, у которых есть собственные интересы на Кавказе. Речь в данном случае идет не о России, а о тех странах, которые стараются войти в мирный процесс и предлагают различные западные площадки. В этой новой ситуации диалог во имя мира, диалог во имя безопасности и сохранения мультикультурного пространства очень важен, чтобы сохранять стабильность внутри самого Азербайджана, чтобы сохранять этот многосторонний диалог на Кавказе в целом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодняшний форум важен для всех стран. Все выступающие, которые представляют различные международные организации, говорили о том, что число конфликтов Европе, Азии и Африке растет. Очень важное замечание сделал Ильхам Гейдарович, когда говорил о подготовке к COP29: проблемы экологии не надо увязывать с ограничением прав нефтедобывающих стран. Это новый поворот в экологической проблематике. Это касается всех стран ОПЕК и России. На самом деле, сегодня существуют технологии, которые делают минимальными выбросы в атмосферу вредных веществ от использования углеводородов. Есть, скажем, технологии использования угля, а не только нефти, которая по выбросам практически нейтральна. Поэтому президент прошелся широко по повестке дня, затронув и политические, и экономические, и культурные проблемы. Мне кажется, он дал очень много импульсов для того, чтобы дискуссии на форуме происходили разнообразно, живо и интересно

- Михаил Швыдкой.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда:

Это действительно очень своевременный форум: много накопилось проблем и сложностей, было много фундаментальных споров о том, что такое культура - единое пространство или все-таки многообразие. Мы сейчас уверенно движемся в сторону признания того, что культура – это что-то очень разное. Нужно с уважением относиться к национальной идентичности, к национальной культуре, не должно быть поглощения более крупными глобальными игроками более мелких, но важных и уникальных культур. Можно только поблагодарить организаторов этого форума за то, что в Баку пригласили представителей разных стран, культур и национальностей. Нам необходимо взаимное уважение, нужны пути к сотрудничеству, к той самой культурной дипломатии. Мне очень интересно узнать, что происходит в других странах у наших коллег, обменяться опытом и получить вдохновение от замечательного Баку, замечательных людей.

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, доцент кафедры истории архитектуры и сохранения архитектурного наследия Семен Михайловский:

Сегодня мы подписываем договор с Национальным музеем Азербайджана. Там замечательная коллекция: 20 тысяч произведений искусства, среди них картины, которые нуждаются в реставрации, в экспертизе, в исследовании. Благодаря этому сотрудничеству нам удастся сохранить наследие, в том числе русское национальное наследие, потому что эта живопись создана в России. У музея есть дефицит специалистов, а в Академии художеств в Петербурге всегда была прекрасная школа реставраторов. В этом направлении мы многое сможем сделать полезного и для Азербайджана, и для России, для русской культуры.

Оценивая культурное сотрудничество России и Азербайджана, Михайловский заявил:

Азербайджан – это перспективный регион, это место, где можно делать много полезного. Здесь живет много людей, думающих и говорящих по-русски. Я считаю, что это большая государственная задача: мы должны поддерживать эти связи через язык, через культуру, через любые коммуникации, особенно в наше непростое время.