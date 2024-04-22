Азербайджан принимает Всемирный форум межкультурного диалога

В Баку открылся Всемирный форум межкультурного диалога, его темой стала глобальная безопасность. На открытии выступил Ильхам Алиев, он рассказал о мультикультурализме в Азербайджане.

В Баку сегодня стартовал трехдневный VI Всемирный форум межкультурного диалога, на открытии форума выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Темой форума стал "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие".

На открытии мероприятия Ильхам Алиев отметил, что тот факт, что в Форуме принимают участие представители более 110 стран демонстрирует, что это важная международная площадка, на которой обсуждаются вопросы межкультурного диалога.

Азербайджан, продолжил Ильхам Алиев, на протяжении веков был местом слияния культур, этому способствовало географическое расположение страны между Востоком и Западом. Многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило важные ценности - толерантность, взаимное уважение, дружбу и партнерство, подчеркнул он.

Президент сообщил, что в Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьей, являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами государства и государственности.

"Мы должны укреплять эти позитивные тенденции, культурный диалог и культурное разнообразие. Все это – богатый опыт, накопленный веками"

– Ильхам Алиев

Именно культурное разнообразие и взаимоуважение – фактор мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе. По словам главы государства, межкультурный диалог в Азербайджане всегда был очень позитивным, это проявляется и в повседневной жизни.

Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни, заметил азербайджанский лидер.

"Мы твердо привержены многосторонности. Мы продвигали ценности многосторонности в Движении неприсоединения с 2019 года вплоть до начала этого года"

– Ильхам Алиев

Он отметил, что Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения предпринял важные шаги в деле институционализации этого глобального учреждения, инициировал создание Парламентской сети, Молодежной организации и Женской платформы Движения неприсоединения. Президент Азербайджана выразил уверенность, что институционализация Движения неприсоединения будет продолжаться и в будущем.

Нельзя допускать, чтобы в XXI веке некоторые крупные европейские страны относились к другим странам как к колониям, заметил азербайджанский лидер. Этот вопрос был поднят Баку на международном уровне для того, чтобы защитить справедливость и международное право, а не потому, что Азербайджан против какой-либо страны.

Возможности для наведения мостов Азербайджан видит и в рамках COP29. Страны была единогласно избрана хозяйкой мероприятия.

"Помимо обсуждения финансовых вопросов, которые и так будут главной темой СОР29, нам нужны солидарность и взаимное доверие"

– Ильхам Алиев

Форум межкультурного диалога

Шестой Всемирный форум межкультурного диалога проходит в столице Азербайджана, он продлится с 1 по 3 мая. В программе проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Участие в мероприятии принимают 700 высокопоставленных гостей из более чем 100 стран мира. На форум прибыли министры и представители министерств культуры разных стран, а также представили 28 международных организаций.

Организаторами форума выступили Минкультуры Азербайджана в партнерстве с такими международными организациями, как Альянс цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирная туристская организация ООН.