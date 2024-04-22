Ильхам Алиев в Берлине: есть очень хорошие возможности для мира с Арменией

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов сотрудничать со странами, которые хотят помочь в установлении мира на Кавказе. Он добавил, что сегодня есть хорошие возможности для этого.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции сообщил о готовности Баку сотрудничать со странами, которые готовы помочь в вопросе достижения мира на Южном Кавказе. Глава государства подчеркнул, что сегодня сформированы очень хорошие возможности для мира в регионе. Он также дал высокую оценку продолжающимся переговорам между Баку и Ереваном.

Ильхам Алиев напомнил, что главы дипломатических ведомств Азербайджана и Армении недавно провели переговоры в Германии по приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца. Президент добавил, что новая встреча министров состоится в Казахстане. Глава республики отметил, что Азербайджан таким образом предпринимает дополнительные шаги к заключению мирного договора с Арменией.

Говоря о возвращении вынужденных бывших переселенцев домой, Ильхам Алиев сообщил, что за 3,5 года на освобожденные территории вернулись 6 тыс человек. Он добавил, что этот процесс продолжается.

Президент заявил, что до конца текущего года домой вернутся еще 20 тыс человек. Глава государства отметил, что все вынужденные переселенцы благодарят армию Азербайджана и руководство страны. Алиев сказал, что восстановление территорий, как и их освобождение, является национальным вопросом.

Помимо этого, Ильхам Алиев сказал, что его визиты в Германию приобрели регулярный характер. Он подчеркнул, что отношения Баку и Берлина в последнее время стали бурно развиваться.

Он напомнил СМИ о встрече с Олафом Шольцем в марте 2023 года и в феврале 2024 года. Президент заявил, что двусторонняя повестка достаточно обширна, а развитие отношений Азербайджана и Германии имеет большое значение как для стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа.

В свою очередь германский канцлер Олаф Шольц отметил, что Берлин готов поддержать Баку и Ереван на пути к миру. Он сказал, что шансы достичь мира высоки как никогда.

Германский лидер также поприветствовал договоренности по демаркации, которые ранее достигли Азербайджан и Армения. Олаф Шольц выразил надежду на то, что мирный договор будет подписан уже в этом году.