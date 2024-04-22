Ильхам Алиев: Азербайджан хорошо организует COP29

Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан активно готовится к COP29. Он отметил, что страна должна добиться хороших результатов. До мероприятия осталось меньше года.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая на встрече высокого уровня "15-й Петерсбергский климатический диалог" в Берлине, сообщил, что Азербайджан активно готовится к COP29.

Глава республики напомнил, что до старта Конференции по изменению климата остается меньше года. Он заявил, что Азербайджан должен хорошо провести COP29 и добиться высоких результатов.

"Думаю, что международные контакты и активная деятельность Азербайджана в международных организациях позволят нам наводить и укреплять мосты, укреплять солидарность между странами разных континентов"

- Ильхам Алиев

Президент выразил надежду на то, что после проведения конференции Азербайджан сможет привлечь Глобальный Юг в реализацию общей повестки дни и успешно развивать отношения с Европой.

"Надеюсь, эти наши международные связи позволят нам укрепить солидарность. Мы очень нуждаемся в этом. От нас требуются финансирование, солидарность и совместная ответственность"

- Ильхам Алиев

Помимо этого, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан наращивает поставки своего газа в Европу, напомнив также о подписании соглашения о партнерстве в энергосфере в 2022 году.