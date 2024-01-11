Ильхам Алиев прибыл в Германию

Ильхам Алиев 25 апреля прибыл в Берлин с рабочим визитом. Президент Азербайджана примет участие в Петерсбергском климатическом диалоге, проводимом в преддверие СОР29 в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает визит в Германию по приглашению канцлера Олафа Шольца.

Азербайджанский лидер прибыл 25 апреля в Берлин из города Физули. Цель рабочего визита - участие в Сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога. На встрече представители около 40 стран обсудят меры по борьбе с изменением климата. Форум является подготовкой к ноябрьской Конференции ООН по изменению климата COP29, которая будет проходить в азербайджанской столице.

Ильхама Алиева в международном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта встретила официальная делегация. В честь прибытия гостя в берлинской авиагавани был выстроен почетный караул.