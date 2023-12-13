СОР29 поможет Азербайджану развивать туризм

Туристическая сфера Азербайджанской Республики сможет развиваться за счет проведения конференции ООН, которая должна состояться в стране в этом году.

Азербайджан сможет расширить потенциал туристической сферы благодаря проведению на своей территории конференции ООН по изменению климата. Об этом рассказал глава Ассоциации турагентств АР Гёйдениз Гахраманов в процессе своей речи на форуме, который посвящен развитию туристических объектов республики.

«В настоящее время Азербайджан сумел расширить свои связи со странами мира. В Азербайджане будет проведено такое престижное мероприятие, как COP29. Как Ассоциация турагентств, мы должны быть готовы к этому событию и сделать так, чтобы туристы вернулись в свои страны с позитивными мыслями»

- Гёйдениз Гахраманов

В этом году в республике состоится 29-я Конференция Организации объединенных наций об изменениях климата – СОР29.

Решение о проведение крупнейшего межгосударственного мероприятия на территории АР было принято по результатам конференции прошедшего года.

В начале декабря 2023 года Восточноевропейская группа выбрала столицу АР место для проведения следующей конференции.