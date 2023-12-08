Москва готова помочь Баку с проведением СОР29

Руслан Эдельгериев сообщил, что Россия готова оказать Азербайджану поддержку в организации конференции об изменении климата. Ранее Мухтар Бабаев сообщил, что в 2024 году Баку примет конференцию.
Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил о готовности Москвы поддержать Баку в организации 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29.
Выступая на СОР28, он отметил, что следующая конференция впервые в истории пройдет в одной из стран постсоветского пространства.
"Вместе с действующим эмиратским председательством окажем им максимальную поддержку в этом деле"
- Руслан Эдельгериев
Ранее глава Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, сообщил, что 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2024 году примет Баку.
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