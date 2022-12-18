Баку примет климатический саммит 2024

В Дубае (ОАЭ) огласили официальную информацию о том, что очередную, 29-ю по счету Конференцию сторон Рамочной конвенции об изменении климата СОР29 (conference of the parties, конференцию сторон), в 2024 году примет Азербайджан. Чтобы понять, почему это имеет столь большое значение, следует погрузиться в историю.

Что такое парниковый эффект?

Впервые вопрос не только климата, но и сохранения облика и пригодности жизни на нашей планете для будущих поколений встал с особой остротой в далеком 1972 году, когда ведущие мировые ученые забили тревогу из-за растущего на Земле парникового эффекта – когда вредные выхлопы растущего производства изменили состав земной атмосферы так, что это стало угрожать не только экологии, но и самой жизни на планете.

Парниковый эффект - это повышение температуры поверхности планеты из-за скопления у ее поверхности парниковых газов, которые не пропускают обратно тепло, получаемое от Солнца, и основным его виновником становится углекислый газ, на долю которого приходится 80% этого эффекта. Казалось бы, процесс не страшный и обратимый, но вот вызывает его рост производства, техники жизнедеятельности человека, а при определенных условиях он становится необратимым, а это уже напрямую угрожает всей жизни на земле, начиная от изменения климата, таяния ледников и прочих катаклизмов. Как его избежать? Этому и была посвящена первая Стокгольмская конференция, которая прошла с 5 по 16 июня 1972 года. Ее участники приняли документ в области охраны окружающей среды, в котором были озвучены 26 принципов, 109 рекомендаций и конкретный план действий - программу ООН по охране окружающей среды, призванную избежать катаклизма всемирного масштаба.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как пытались решить проблемы климата?

Любопытно, что до Стокгольмской конференции власти всех стран особо проблемой не заморачивались – об этом говорит хотя бы тот факт, что до 1972 года в правительствах стран было не более 10 министров окружающей среды, а уже через 10 лет после Стокгольма их число выросло до 110.

"Масла в огонь" добавила Конференция в Рио-де-Жанейро в 1992 году, получившая второе название - Саммит Земли. Она собрала представителей 182 стран, чтобы обсудить будущее планеты. Они разработали концепцию устойчивого развития эволюции - план из 40 глав, в который вошли 2500 рекомендаций в отношении всех возможных сфер влияния человека на окружающую среду. Его одобрили 178 глав государств, которые и установили ежегодный порядок встреч в рамках конвенции ООН по климатическим изменениям. Потом, позже, были и Киотский протокол 1997 года (СОР3), который жестко ограничивал уровень выброса парниковых газов – его в 2005 году ратифицировали 55 стран, и Парижское соглашение 2015 года (СОР21), обязывающие страны с развитой экономикой оперативно представить свои программы сокращения выбросов парниковых газов, которые разработали в том числе страны ЕС, Китай, США и Россия. Все это – для того, чтобы удержать потепление на планете на уровне не выше двух градусов. Впрочем, климатологи этих усилий не оценили – по той простой причине, что соглашение не предусматривало ответственности за нарушение обещаний, и даже бытовало мнение, что текст соглашения – "мошеннический", поскольку в нем отсутствует понятие "ископаемое топливо", а правительства, обещающие сократить эмиссию углекислого газа, озабочены лишь получением прибыли из добычи нефти и газа, а многие страны просто проигнорировали эти соглашения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему СОР29 примет Азербайджан?

Очевидно, что конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в последние годы стала высшим органом, принимающим решения в этой сфере, и ежегодный климатический саммит, на который собираются руководители государств и правительств всего мира, стал тем органом, который вправе призвать к совместным усилиям по предотвращению изменения климата и ликвидации его последствий. Это наглядно показала только что завершившаяся конференция COP28 в Дубае, на которую приехали около ста тысяч представителей, в том числе и 120 глав государств и правительств.

Отсюда и бурные дискуссии по поводу следующей страны, которая примет у себя СОР29 2024 года. Ее хозяина выбирали две недели, и не обошлось без разногласий. Дело в том, что конференции по очереди проводят страны пяти региональных групп ООН, причем каждая из них должна принять решение о выдвижении из числа своих членов страны, которая станет местом проведения конференции. В 2024 году саммит в рамках ротации должна была принять одна из стран Восточной Европы, но вот решение о том, кто все же примет СОР, согласовать долго не удавалось. Кандидатуры выдвинули три страны – Армения, Болгария и Азербайджан.

Армения сняла свою кандидатуру в пользу Азербайджана на фоне потепления отношений между странами.

В качестве доброго жеста Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР

- совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении от 7 декабря.

После этого и Болгария добровольно отказалась от проведения сор29 в пользу Азербайджана.

В духе доброй воли и во имя успешной климатической конференции, организованной Восточноевропейской группой, Республика Болгария снимает свою кандидатуру на проведение COP29. Мы выражаем поддержку кандидатуре Азербайджанской Республики

- заявление министерства окружающей среды Болгарии.

Информация о проведении конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку накануне была официально оглашена в Дубае. Азербайджанская сторона подтвердила, что проведет серьезную подготовку к конференции и будет полностью готова принять ее в ноябре 2024 года.

Азербайджан с его богатым культурным наследием и динамичной энергией станет подходящей площадкой для того, чтобы мировое сообщество вновь собралось вместе для решения насущных проблем нашего времени

- глава Минэкологии Азербайджана Мухтар Бабаев.

В тот же вечер в действующем в рамках COP28 азербайджанском павильоне прошло мероприятие по поводу официального подтверждения, в котором приняли участие помощник президента страны Анар Алакбаров, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и гости из других стран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны СОР29 вполне оправдан: страна неоднократно на высоком уровне принимала престижные мероприятия глобального масштаба, для этого создана вся необходимая инфраструктура. Она обладает богатой историей, культурой и природой, не раз выступала с разумными и обоснованными инициативами в сфере экологии и в скором времени станет крупнейшим экспортером альтернативной и возобновляемой энергии.

Кроме того, после освобождения оккупированных районов она сама столкнулась с необходимостью восстанавливать не только инфраструктуру, но и их экологию, безжалостно уничтоженную оккупантами. Последняя инициатива Азербайджана - резолюция о сохранении исторических ценностей во время вооруженных конфликтов – стала сегодня первой, единогласно одобренной в ЮНЕСКО 135 странами за всю историю организации.

Азербайджан добился высокого социально-экономического развития и прочной общественно-политической стабильности, а победа в 44-дневной войне еще более прославила страну во всем мире – ее авторитет на международной арене неукоснительно растет. Последние четыре года Азербайджан успешно председательствовал в движении неприсоединения – крупнейшей международной организации после ООН, и сейчас страна готова мобилизовать усилия всего мира на борьбу с изменениями климата и другими глобальными проблемами человечества.