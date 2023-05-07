Опубликовано: 10:00, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на санкции, России удалось вернуться в десятку крупнейших экономик мира, заняв в рейтинге восьмое место, свидетельствуют данные Всемирного банка.

Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира – это произошло впервые после 2014 года, показывают данные Всемирного банка (ВБ) и национальных статистических служб.

За 2022 год Россия произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз наша страна входила в первую десятку в 2014 году - она была девятой с ВВП в $2,05 трлн. В 2021-м она занимала 11-е место, передает РИА Новости.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США – их ВВП составил $25,46 трлн, второе место с $17,94 трлн занял Китай, замкнула тройку лидеров Япония – ее ВВП составил $4,17 трлн.

Далее места распределились следующим образом: четвертая - Германия ($4,07 трлн), пятая - Индия ($3,4 трлн), шестая - Великобритания ($3,07 трлн), седьмая - Франция ($2,78 трлн), девятая - Канада ($2,14 трлн), десятая - Италия ($2,01 трлн). Из десятки выпала Южная Корея, потерявшая сразу три позиции.

Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период.

Также Россия выбыла из списка стран с самой высокой годовой инфляцией – в минувшем году инфляция в стране составила 3,5%, и по этому показателю РФ заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира.

Наиболее высокая инфляция в марте в годовом выражении остается в Ливане (264%), Аргентине (104,3%) и Зимбабве (87,6%).

На четвертом месте - Суринам с 59,4%, на пятом - Турция с 50,5%.

Что касается Европы, то максимальные значения инфляции в марте были в Венгрии (25,2%), Молдавии (22%) и на Украине (21,3%). Выше 10% она держалась еще в 14 государствах, включая страны Прибалтики, Сербию, Польшу, Швецию и Великобританию.

На Ближнем Востоке лидерами по росту цен остались Ливан, Турция и Египет (32,7%), при этом наиболее скромная инфляция была в Омане – в районе 1,6%.