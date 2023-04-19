Набиуллина: экономика России выстояла против западных санкций

Опубликовано: 11:40, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что санкции Запада против РФ в 2022 году превзошли самые пессимистичные сценарии, российская экономика и финансовая система выстояли против них, доказав свою устойчивость, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Введенные в 2022 году западные санкции в отношении РФ оказались за пределами даже самого пессимистичного сценария, но экономика страны выдержала, - сообщила сегодня, выступая в Госдуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Конечно, к такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно, внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами, позволили нам реагировать эффективно",

- отметила она.

В сложные периоды российская экономика и финансовая система доказали свою устойчивость, а российские компании и граждане страны в очередной раз продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Преодолеть введенные санкции помогли меры государственной поддержки, банки и другие организации финансового сектора работали стабильно, отметила она.

Банк России со своей стороны обеспечил сохранение финансовой стабильности и достаточно быстрое восстановление цен, добавила Эльвира Набиуллина.