В Центробанке рассказали о подушке безопасности России

Опубликовано: 10:58, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У России есть подушка безопасности, она включает те активы, которых не коснулись санкции. Новые резервы также формируются с учетом санкционного давления и геополитики, чтобы российская экономика могла чувствовать себя спокойно, рассказали в ЦБ РФ.

У России имеется финансовая подушка безопасности из активов, не попавших под санкции, также создаются новые резервы, сообщила сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть "подушка безопасности" в неподверженных санкциям активах",

– заявила она в Госдуме.

Глава регулятора предупредила, что не имея валютных резервов Россия лишится возможности ослабить экономический шок, в том случае, если проблемы глобальной финансовой системы "догонят" страну быстрее, чем геополитические шоки. Торговля РФ сейчас строится на основе таких факторов.

"Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля",

– отметила она.

ЦБ не прекращает работать над возвращением замороженных резервов в таких валютах, как доллар и евро, их объемы составляют около $300 млрд. Эти средства попали под западные санкции прошлой весной.