Центробанк: курс рубля в 2023 году будет увеличивать инфляцию

Опубликовано: 11:06, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава ЦБ РФ рассказала о том, какое влияние сегодня оказывает обменный курс рубля на экономику. По ее словам, если в 2022 года он тормозил инфляцию, в 2023 году влияние курса будет проинфляционным.

В этом году обменный курс рубля, вероятно будет не сдерживать инфляцию как в 2022 году, а поддерживать ее, заявила сегодня глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Решения ЦБ по денежно-кредитной политике и ключевой ставки зависят от темпа роста цен и инфляционных ожиданий бизнеса и граждан, объяснила глава регулятора в среду. Ключевая ставка в России уже полгода сохраняется на уровне 7,5%.

По словам Набиуллиной, цены весной этого года растут быстрее, чем прошлым летом и осенью, хотя и остаются умеренными. В настоящее время картина стала более проинфляционной, нежели во второй половине 2022 года. Ограничения Запада тормозят российский экспорт. «Обменный курс, который сдерживал инфляцию в прошлом году, в этом году, видимо, будет вносить проинфляционное влияние", - указала она.

В 2023 году инфляция, согласно прогнозам регулятора, будет держаться в России на уровне 5-7%. По данным Росстата, 2022 года Россия завершила с инфляцией близкой к 12%.