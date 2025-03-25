Вестник Кавказа

Верхний Ларс собрал 4,5 тыс грузовиков

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередь на границе России и Грузии растет, почти 4,5 тыс большегрузов зарегистрировано в очереди. Верхний Ларс закрыт для транспорта.

МАПП Верхний Ларс остается закрытым для движения автотранспорта, растет очередь из грузовиков.

Согласно данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас в электронной очереди стоит 4 493 большегруза. Фуры ожидают открытия пункта пропуска и возможности пересечь границу.

Движение через Верхний Ларс запрещено из-за лавиноопасной погоды для всех видов транспорта.

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