Верхний Ларс собрал 4,5 тыс грузовиков

Очередь на границе России и Грузии растет, почти 4,5 тыс большегрузов зарегистрировано в очереди. Верхний Ларс закрыт для транспорта.
МАПП Верхний Ларс остается закрытым для движения автотранспорта, растет очередь из грузовиков.
Согласно данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас в электронной очереди стоит 4 493 большегруза. Фуры ожидают открытия пункта пропуска и возможности пересечь границу.
Движение через Верхний Ларс запрещено из-за лавиноопасной погоды для всех видов транспорта.