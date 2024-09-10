Вестник Кавказа

Армения расширяет сотрудничество с ОАЭ

Армения расширяет сотрудничество с ОАЭ
© Фото: пресс-служба президента Армении
Президенты Армении и ОАЭ на встрече в Абу-Даби обсудили возможности расширения сотрудничества в различных сферах, в частности в инфраструктурных проектах и в электроэнергетике.

Президента Армении Ваагна Хачатуряна, совершающего рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в своей резиденции в Абу-Даби принял президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, сообщили в пресс-службе армянского президента.

В ходе встречи Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул важность визитов столь высокого уровня, которые говорят об укреплении дружеских отношений и взаимного доверия между двумя странами, передает NEWS.am.

Президент Армении в ходе беседы также отметил интенсивное развитие двухсторонних связей между странами, приведя в пример интенсивный рост авиаперевозок: сейчас между двумя странами выполняется около 30 прямых авиарейсов в неделю.

Главы двух государств обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества – речь шла об инфраструктурных проектах и проектах в сфере энергетики, говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.

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