Армения и ОАЭ обсудили развитие экономического сотрудничества

Представители Армении и ОАЭ провели встречу, на которой поговорили о наращивании торговых связей. Обсуждалась также реализация инвестиционных программ.
Во вторник, 10 сентября, состоялась встреча замглавы Минэкономики Армении Нарека Терьяна с помощником главы Минэнерго ОАЭ Абдуллой Ахмедом Балааем и послом этой страны в Ереване Нариманом Мохаммедом Шарифом Аль Муллаем.
Центральной темой переговоров стало увеличение армяно-эмиратских торговых связей и возможности сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.
Стороны представили свое видение дальнейшего развития экономического взаимодействия, а также поговорили о реализации инвестиционных программ в различных сферах.
Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с продовольственной безопасностью и созданием компанией "Масдар" (ОАЭ) в Армении солнечной электростанции.