Вестник Кавказа

Армения и ОАЭ обсудили развитие экономического сотрудничества

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Армении и ОАЭ провели встречу, на которой поговорили о наращивании торговых связей. Обсуждалась также реализация инвестиционных программ.

Во вторник, 10 сентября, состоялась встреча замглавы Минэкономики Армении Нарека Терьяна с помощником главы Минэнерго ОАЭ Абдуллой Ахмедом Балааем и послом этой страны в Ереване Нариманом Мохаммедом Шарифом Аль Муллаем.

Центральной темой переговоров стало увеличение армяно-эмиратских торговых связей и возможности сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.

Стороны представили свое видение дальнейшего развития экономического взаимодействия, а также поговорили о реализации инвестиционных программ в различных сферах.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с продовольственной безопасностью и созданием компанией "Масдар" (ОАЭ) в Армении солнечной электростанции.

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