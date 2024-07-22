Еврокомиссия пообещала Армении открыть границы ЕС

Армения и Еврокомиссия приступили к диалогу по отмене виз для граждан Армении при посещении ЕС. Окончательное решение будет принято Евросоюзом после оценки ряда критериев.

Еврокомиссия и правительство Армении работают над установлением безвизового режима для армянских граждан при поездках в страны Евросоюза, следует из совместного пресс-релиза Армении и ЕК.

Стороны объявили о старте переговоров по либерализации визового режима для граждан РА.

«Целью этого процесса является содействие Армении в установлении безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС с обеспечением эффективно управляемой мобильности и необходимых условий безопасности»

– пресс-релиз

В документе отмечается, что вопрос безвиза для граждан Армении - часть более широких рамок отношений по линии Армения-ЕС, в которых с подписания в 2017 году Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) достигнут «значительный прогресс».

«Последовательные усилия, предпринимаемые в рамках диалога, будут поддерживать всеобъемлющую повестку дня реформ, проводимых в Армении, в частности, в областях, которые являются ключевыми для поездок в страны ЕС без виз, таких как безопасность документов, управление границами и миграцией, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также защита основных прав»

– пресс-релиз

Реализация соглашений между Арменией и Евросоюзом "Об упрощении выдачи виз" и "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" стала основой для начала переговоров по отмене виз. В сообщении говорится, что начиная с 2014 года для многих граждан РА упрощены процедуры путешествий.

Стороны планируют тесное сотрудничество для того, чтобы диалог по данному вопросу продвигался плавно и эффективно.

«Процесс будет основан на подходе, учитывающем заслуги и прогресс, и будет продолжаться столько, сколько необходимо, без автоматического перехода к безвизовому режиму»

– сообщение

Евросоюз будет проводить мониторинг достигнутых успехов, окончательное решение по безвизу для граждан Армении будет принято после того, как все необходимые критерии будут полностью удовлетворены.

Зачем ЕС упрощение виз с Арменией?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на заинтересованность Евросоюза в переманивании армянских трудовых мигрантов.

"При упрощении виз у граждан Армении увеличатся возможности для поездок в ЕС, они будут дешевле и на все более долгие сроки. Проходить это будет по схеме: первая поездка – ознакомительная, вторая – уже на работу в каком-либо члене Евросоюза. Интерес Еврокомиссии тут понятен: в европейских странах сейчас остро не хватает рабочей силы, причем как квалифицированной, так и неквалифицированной", - прежде всего сказал он.

"Европейцы, конечно, хотели бы видеть среди иммигрантов не беженцев из Африки, которых нужно содержать, а трудовых мигрантов из бывшего Советского Союза. В этом смысле они обратили свое внимание и на Армении, учитывая ее общий разворот к более тесным контактам с Западом и теперь предлагают упростить возможности зарабатывать в ЕС тем граждан Армении, у кого нет работы в своей стране и кто хотел бы уехать трудиться за рубеж", - сообщил Станислав Ткаченко.

В обмен на антироссийскую политику ЕС способен предложить Армении серию европейских финансовых и законодательных программ. "Еврокомиссия способна расширить финансирование отдельных политик, скажем, терминизацию армянского законодательства, обучение региональных властей Армении. У ЕС довольно большой арсенал услуг, которые они предлагают своим партнерам, и большинство из них с точки зрения внешнеполитических вопросов безвредны, так как направлены на совершенствование государственного строительства и расходования госресурсов", - обратил внимание экономист.

"В целом, это называется good governance – политика по улучшению государственного управления. Однако подключение какой-либо страны к этим программам происходит не просто так, а в рамках европейской политики кондициональности, связанной с обязательными изменениями во внешней политике этой страны. То есть стоит ожидать, что Еврокомиссия будет все больше завлекать Армению своими проектами, но требовать за это внешнеполитический разворот от России", - заключил Станислав Ткаченко.