Вестник Кавказа

Ереван: либерализация визового режима с ЕС – стратегический шаг для Армении

Ереван: либерализация визового режима с ЕС – стратегический шаг для Армении
© Фото: сайт правительства Армении
Армянский вице-премьер Мгер Григорян высоко оценил официальное начало переговоров с Евросоюзом по либерализации визового режима, соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с зампредседателем ЕК Маргаритисом Схинасом.

Руководство Армении убеждено в большой значимости запуска либерализации визового режима с Евросоюзом, заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян во время совместного заявления с вице-председателем ЕК Маргаритисом Схинасом, который сегодня прибыл в Ереван.

"Армения придает большое значение началу диалога о либерализации въездных и визовых процедур, в то же время осознавая, что для достижения конечной цели необходима последовательная и целенаправленная работа. Мы действительно рассматриваем этот процесс как стратегическую повестку в сфере миграции, передвижения людей и управления границами"

– зампредседателя правительства Армении

По словам Григоряна, сегодня официально стартует процесс, по итогам которого у Армении появится возможность добиться либерализации визового режима с ЕС.

Он добавил, что правительство Армении остается приверженным реализации определенных в двусторонней повестке реформ, цель которых заключается в развитии отношений Армения-ЕС.

Маргаритис Схинас заявил, что запуск переговоров по либерализации виз нельзя рассматривать как изолированную инициативу – это еще одно свидетельство приверженности Евросоюза к углублению отношений с Арменией.

По его словам, это событие имеет историческое значение: после реализации намеченных планов все граждане Армении смогут свободно совершать краткосрочные визиты в страны ЕС с целями образования, бизнеса, туризма, обучения, а также просто для встреч с друзьями и родственниками.

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