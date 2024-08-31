Армения и ЕС запускают переговоры по либерализации визового режима

Зампредседателя ЕК Маргаритис Схинас прибыл в Ереван и проводит переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном – армянский премьер заявил о старте переговоров по либерализации виз.

Ереван и Брюссель официально начинают переговоры, посвященные либерализации визового режима, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с замглавы ЕК Маргаритисом Схинасом, который сегодня прибыл в столицу Армении.

"Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения. начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим"

– глава армянского правительства

Армянский премьер также констатировал расширение повестки дня Еревана и Брюсселя. Он пояснил, что дискуссии о вступлении страны в ЕС продолжаются, напомнил, что активизировались они после его прошлогоднего выступления в Европарламенте.

"Это не простой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении, поэтому необходимо подойти к этой теме подробно и комплексно"

– Пашинян

По его словам, в этой сфере Еревану необходимо будет обратиться к наблюдениям и рекомендациям европейских партнеров.

Премьер также прокомментировал работу Европейской гражданской миссии на территории Армении и назвал ее очень важной. Глава правительства указал и на тесное сотрудничество Армении с ЕС при реализации институциональных реформ.

В свою очередь, Маргаритис Схинас рассказал, что ЕС заинтересован в развитии отношений с Арменией и готов содействовать продвижению реформ. Он также выразил надежду на эффективное сотрудничество по вопросу либерализации визового режима.