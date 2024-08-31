Вестник Кавказа

Армения и ЕС запускают переговоры по либерализации визового режима

Армения и ЕС запускают переговоры по либерализации визового режима
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Зампредседателя ЕК Маргаритис Схинас прибыл в Ереван и проводит переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном – армянский премьер заявил о старте переговоров по либерализации виз.

Ереван и Брюссель официально начинают переговоры, посвященные либерализации визового режима, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с замглавы ЕК Маргаритисом Схинасом, который сегодня прибыл в столицу Армении.

"Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения. начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим"

– глава армянского правительства

Армянский премьер также констатировал расширение повестки дня Еревана и Брюсселя. Он пояснил, что дискуссии о вступлении страны в ЕС продолжаются, напомнил, что активизировались они после его прошлогоднего выступления в Европарламенте.

"Это не простой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении, поэтому необходимо подойти к этой теме подробно и комплексно"

– Пашинян

По его словам, в этой сфере Еревану необходимо будет обратиться к наблюдениям и рекомендациям европейских партнеров.

Премьер также прокомментировал работу Европейской гражданской миссии на территории Армении и назвал ее очень важной. Глава правительства указал и на тесное сотрудничество Армении с ЕС при реализации институциональных реформ.

В свою очередь, Маргаритис Схинас рассказал, что ЕС заинтересован в развитии отношений с Арменией и готов содействовать продвижению реформ. Он также выразил надежду на эффективное сотрудничество по вопросу либерализации визового режима.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
520 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Власти Армении попросили не считать их политику антироссийской

Власти Армении попросили не считать их политику антироссийской

Пашинян – новому премьеру Франции: с нетерпением ждем в Армении

Пашинян – новому премьеру Франции: с нетерпением ждем в Армении

Пашинян примет участие в саммите БРИКС в России

Пашинян примет участие в саммите БРИКС в России

Какого цвета революции: Грузия, Украина, Киргизия, Армения...

Какого цвета революции: Грузия, Украина, Киргизия, Армения...

Сбор подписей за вступление в ЕС может стартовать в Армении

Сбор подписей за вступление в ЕС может стартовать в Армении

Азербайджан всегда исходит из международного права – помощник президента

Азербайджан всегда исходит из международного права – помощник президента

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

МИД Азербайджана ответил на противоречащее нормализации заявление Пашиняна

МИД Азербайджана ответил на противоречащее нормализации заявление Пашиняна

В Армении назвали заморозку участия в ОДКБ достаточной

В Армении назвали заморозку участия в ОДКБ достаточной

Никол Пашинян: Баку и Ереван могут подписать часть мирного договора

Никол Пашинян: Баку и Ереван могут подписать часть мирного договора

---

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы