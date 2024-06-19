Власти Армении попросили не считать их политику антироссийской

Ален Симонян подтвердил, что Армения может покинуть ОДКБ. При этом он подчеркнул, что Ереван не ведет кампанию против Москвы.

В Армении не исключают, что могут выйти из ОДКБ. Такой комментарий сделал в ходе брифинга 9 сентября спикер парламента республики.

"Ничего нельзя исключать"

– Ален Симонян

Он пояснил, что такие обсуждения порождают действия самой организации.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что республика решила заморозить свое участие в ОДКБ.

Кроме того, Ален Симонян акцентировал внимание на том, что руководство Армении не ведет кампанию против России.

"Мы не ведем никакую антироссийскую кампанию. Если я нападу на вас, а вы будете сопротивляться, это превратится в кампанию против Алена?"

– спикер парламента

Помимо этого, он объяснил, почему Армения собирается принять участие в неформальном саммите СНГ. Ален Симонян напомнил, что в основе этого объединения лежит Алматинская декларация, играющая важную роль в вопросах безопасности и переговорном процессе.

"Невозможно игнорировать формат, который напрямую затрагивает нашу безопасность"

– председатель парламента

Говоря о намерении Армении поучаствовать в саммите БРИКС, он заметил, что республике нужно это для укрепления региональных связей и диверсификации экономических отношений. Ален Симонян считает, что такой подход не противоречит развитию отношений с Евросоюзом. Он также добавил, что Еревану необходимо избегать крайностей и действовать, исходя из своих национальных интересов.

Антироссийская политика Армении

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" перечислил те внешнеполитические шаги Армении, которые являются безусловно антироссийскими, что бы ни говорили в Ереване.

"Самое главное – это присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда, что является крайне враждебным для РФ и ее первых лиц решением. Второе – вывод российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц", сигнализирующий, что перед нами только начало процесса свертывания российского пограничного присутствия на территории Армении. В практическом плане это означает, что мы не будем иметь доступ к базе данных, кто, с какой целью и на какой срок приезжает в Армению из граждан западных стран. Раньше у РФ такой доступ был, теперь его нет", – в первую очередь сказал он.

"Также в антироссийскую политику Армении нужно включить подписание соглашения о партнерстве и взаимодействии Еревана с Францией и в целом Евросоюзом в лице наблюдательной миссии, которая занимается разведывательной и подрывной деятельностью против России. Сюда же – начало полномасштабного военного сотрудничества с США и закупка западной техники, несовместимой со стандартами ОДКБ, "замораживание" участия Армении в ОДКБ, работа с американцами о строительстве новой АЭС. Мы можем говорить о том, что вся внешняя политика армянских властей последних нескольких лет однозначно является антироссийской. Это очевидный тренд, который имеет стратегический характер и является осознанным выбором для правительства Никола Пашиняна", – подчеркнул Игорь Коротченко.

Почему Армения не признается?

Политический аналитик обратил внимание, что экономические факторы не дают Армении полноценно разорвать политические отношения с Россией. "Армения имеет очень выгодные преференции от торгово-экономических связей с РФ. Она не хочет попасть под какие бы то ни было российские торгово-экономические ограничения либо санкции. Для Армении российский рынок, где она может действовать по правилам ЕАЭС, чрезвычайно выгоден с точки зрения поддержания ее торгового баланса и экспортных возможностей", – пояснил он.

"Россия уже несколько раз реагировала на враждебную политику Армении, к примеру, запрещала ввоз армянских коньяков, предъявляла претензии к ряду товаров сельхозпродукции из Армении. Для Еревана такие ограничения имеют очень болезненный характер. Поэтому армянские власти стремятся, по крайней мере на уровне риторики, создать видимость, будто они ничего против России не имеют. Но де-факто все все прекрасно понимают. А риторика объясняется потребностью максимально безболезненно для себя пройти период установления партнерских отношений с Западом и разрыва контактов с Россией", – указал главный редактор "Национальной обороны".

"Если сейчас Россия будет резко реагировать на это, у Армении начнутся существенные экономические и финансовые потери. Поэтому армянское руководство пытается делать свое дело таким образом, чтобы не разрывать выгодные торгово-экономические связи с Россией, но наращивать сотрудничество с Западом", – заключил Игорь Коротченко.