Учения ОДКБ стартовали в Киргизии без Армении

Страны ОДКБ проводят с 3 сентября военные учения на территории Киргизской Республики. В учениях участвуют все страны объединения кроме Армении.
Сегодня в Киргизии открываются военные учения государств Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2024".
"Командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск - 2024", силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон - 2024" проводятся… на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября"
– ОДКБ
Свыше 5 тыс человек и 900 ед вооружения и техники будут задействованы в открывающихся во вторник учениях ОДКБ. В маневрах заняты военные и спасатели из пяти государств-членов ОДКБ. Исключением в очередной раз стала Армения, чье руководство заявляет о полной «заморозке» участия страны в ОДКБ.