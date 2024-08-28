Вестник Кавказа

Учения ОДКБ стартовали в Киргизии без Армении

Учения ОДКБ стартовали в Киргизии без Армении
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Страны ОДКБ проводят с 3 сентября военные учения на территории Киргизской Республики. В учениях участвуют все страны объединения кроме Армении.

Сегодня в Киргизии открываются военные учения государств Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2024".

"Командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск - 2024", силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон - 2024" проводятся… на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября"

– ОДКБ

Свыше 5 тыс человек и 900 ед вооружения и техники будут задействованы в открывающихся во вторник учениях ОДКБ. В маневрах заняты военные и спасатели из пяти государств-членов ОДКБ. Исключением в очередной раз стала Армения, чье руководство заявляет о полной «заморозке» участия страны в ОДКБ.

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