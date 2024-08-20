В Армении назвали заморозку участия в ОДКБ достаточной

В Ереване назвали заморозку участия Армении в ОДКБ достаточной мерой. Решение по членству в организации может быть пересмотрено в дальнейшем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вопрос по участию РА в ОДКБ на данный момент решен в сторону заморозки.

Армения на всех уровнях заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности, в Ереване считают, что на сегодняшний момент этого достаточно, отметил глава кабмина.

"Дискурс возможен, кто-то скажет, что заморозки достаточно, кто-то скажет – нет. Но нужно смотреть, у кого какие полномочия для оценки. Я уважаю все точки зрения, но мы приняли то решение, которое приняли"

– Пашинян

По словам премьера, в будущем решение по данному вопросу может измениться.

Армянская сторона игнорирует все мероприятия по линии ОДКБ, а также отказалась от финансирования организации в 2024 году.