ОДКБ безальтернативна для Армении как гарант стабильности – МИД России

Нынешняя позиция Еревана по ОДКБ ослабляет национальную безопасность Армении. Такое предупреждение озвучил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
Сейчас армянская сторона придерживается линии на отказ от участия в общей работе ОДКБ, заявил российский дипломат в интервью РИА Новости.
По его словам, такие шаги Еревана не соответствуют национальным интересам Армении и подрывают ее безопасность.
"В конечном счете, альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности республики не существует"
– Агасандян
Дипломат подчеркнул, что сейчас у Армении есть возможность вернуться к полноценному сотрудничеству в рамках ОДКБ. Он обратил внимание на то, что обязательства в рамках Организации не потеряли силу.
"Рассчитываем, что армянские партнеры, преодолев сомнения, вновь продемонстрируют приверженность заинтересованной совместной работе – в стратегических интересах дружественного армянского народа"
– Агасандян
Напомним, с начала прошлого года армянская сторона последовательно отказывается от участия во всех мероприятиях по линии ОДКБ, будь то учения или встречи на высоком уровне. Одновременно премьер-министр Никол Пашинян несколько раз заявлял о намерении Еревана диверсифицировать свои связи в области безопасности.
Последние уговоры Москвы
Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что сейчас мы являемся свидетелем последних усилий России по пробуждению здравомыслия армянского руководства.
"Я думаю, это последние попытки перед тем, как Армения окончательно разорвет свои связи с ОДКБ, а затем разорвет и союзнические отношения с Россией. Такой тренд обозначен совершенно четко. Очевидно, Москва предпринимает сейчас завершающие дипломатические усилия, после чего будут приниматься уже совсем иные меры", - прежде всего сказал он.
"В частности, мы обсуждаем, что против Армении могут быть введены экономические ограничения на экспорт – прежде всего сельхозпродукции, а также армянских коньяков, о чем сегодня уже появились сообщения в ряде СМИ со ссылкой на соответствующие тестовые испытания. В данной ситуации, когда Армения превращается в недружественное, в перспективе враждебное государство, очевидно, Россия будет пересматривать в том числе и торгово-экономические, и другие связи с Ереваном, ведь политика и экономика всегда взаимосвязаны", - подчеркнул Игорь Коротченко.
"Для России совершенно очевидно, что, если угроза ее безопасности в регионе Южного Кавказа будет реализовываться со стороны Армении и ее западных покровителей, должны быть употреблены все возможные меры и рычаги давления. Но пока что Москва оставляет пространство для конструктивного диалога, о чем и говорят заявления МИД РФ", - отметил главный редактор "Национальной обороны".
Политический аналитик согласился с тем, что Запад не будет оказывать Армении реальную военную поддержку. "Западная поддержка никак не сможет заменить ОДКБ, потому что ни в какие западные союзы Ереван не примут – ни в НАТО, ни тем более в Евросоюз. Армении в этом плане ничего не светит. Ставка на западный зонтик безопасности, которую в последние годы делает правительство Никола Пашиняна, окажется абсолютно иллюзорной. Еревану предстоит испить эту горькую чашу по собственной воле", - заключил Игорь Коротченко.