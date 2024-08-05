Центральная Азия хочет создать свою ОДКБ?

Токаев и Мирзиеев предлагают Центральной Азии кооперироваться в сфере оборонной политики и безопасности

9 августа в Астане прошла VI консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии. В ней приняли участие президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также президент Азербайджана.

На мероприятии обсуждались разные темы, но вопрос безопасности оказался одним из важнейших для президентов Узбекистана и Казахстана. Еще до начала консультаций руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для газеты "Казахстанская правда" написал о необходимости объединения в сфере оборонной политики.

"На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности. Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения", - отмечает он в материале под названием "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию".

Токаев подчеркнул, что Казахстан, будучи ответственным членом мирового сообщества, поддерживает строгое соблюдение принципов международного права, уважение суверенитета и неприкосновенность границ.

"Ключевыми приоритетами государств региона являются формирование неделимого пространства безопасности в Центральной Азии, поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, выработка мер реагирования и предупреждения, а также активное взаимодействие с ООН и другими международными и региональными организациями в данной сфере", - пишет президент Казахстана.

Идею Токаева на консультативной встрече поддержал лидер Узбекистана. Шавкат Мирзиеев предложил участникам разработать концепцию региональной безопасности и стабильности.

"Подчеркну, что сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии, благополучие наших стран и народов во многом зависят от наших общих усилий, от нашей готовности тесно сотрудничать, принимать решительные меры и вместе продвигать интересы региона. Считаем целесообразным разработку нашими внешнеполитическими ведомствами стратегического документа - Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности", - цитирует Мирзиеева его пресс-служба.

Он отметил, что Центральная Азия из-за своего геополитического расположения полностью ощущает на себе все отрицательные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликтов.

"То, что происходит вокруг Украины и на Ближнем Востоке, напрямую влияет на стабильное и устойчивое развитие региона. Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры", - добавил Мирзиеев.

Если не вдаваться в детали, то ничего удивительного в предложениях Токаева и Мирзиеева нет. Они как лидеры своего региона заинтересованы в безопасности и стабильности. Об этом говорят все руководители крупных стран, применительно как к своим регионам, так и глобально о мире. Узбекистан и Казахстан как растущие экономики заинтересованы в спокойствии в Центральной Азии, и эта стабильность отвечает интересам трех других стран - Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

За последние годы между Таджикистаном и Кыргызстаном вспыхивали пограничные инциденты с использованием ВС. Концепция безопасности поможет сообща решать подобные проблемы и обеспечивать мир между странами региона. Кроме того, уже три года в Афганистане власть контролирует запрещенное в России движение "Талибан". Ни одна страна в мире, включая страны Центральной Азии, не признают легитимность властей в Кабуле. Ашхабад, Ташкент и Душанбе не согласны с внутренней политикой талибов, так как последние отказываются создавать инклюзивное правительство с участием нацменьшинств - таджиков, узбеков и туркмен. Кроме того, сохраняются риски распространения терроризма из Афганистана. Атаки группировки "Виляет Хоросан" (запрещена в РФ) в России и Турции доказали реальность угрозы. Так что лидерам ЦА есть от чего защищаться сообща.

Помимо объективных интересов и угроз есть в предложениях Токаева и Мирзиеева любопытные детали. В частности, Токаев пишет о сложной обстановке "по периметру границ". Оба лидера в своих инициативах никак не проговаривают роль и участие России, хотя три из пяти стран ЦА входят в Организацию договора о коллективной безопасности. Нет отсылки и к самой ОДКБ. Некоторые журналисты сделали из этого вывод, что Токаев считает Россию потенциально враждебной региону.

Факт отсутствия роли России в предложениях Токаева и Мирзиеева налицо, но выводы, будто Центральная Азия настраивается против Москвы - преувеличение. Регион не отказывается от контактов с Россией, напротив, углубляет отношения с ней, что особенно ясно видно на примере ранее державшихся особняком Узбекистана и Туркменистана. Руководители Казахстана и Узбекистана хотят лишь укрепить значение региона, и этого возможно добиться интеграцией стран ЦА между собой. Можно провести сравнение с США и странами Европы: они входят в НАТО, но государства ЕС углубляют взаимную интеграцию в оборонной политике, добиваясь большей автономии от Вашингтона.

То же о, чем говорит узбекский лидер, волнует вот уже два года все страны Центральной Азии. На них оказывается постоянное давление со стороны западных партнеров из-за параллельного экспорта/импорта с Россией. Стремящимся к многовекторной политике Токаеву и Мирзиееву становится все труднее балансировать между Западом и Востоком, и такая ситуация несет издержки для экономики их стран. Порой страны ЦА оказываются напрямую втянутыми в конфликт вокруг Украины. После теракта в Крокус-сити, исполнителями которого стали таджики, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что это "наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации".

Одним словом, страны Центральной Азии задумались если не об аналоге Евросоюза, то хотя бы о том, чтобы сделать первые шаги к созданию условий для появления некоего политического объединения. Как отметил Токаев, мир переживает "деглобализацию", а значит, набирает обороты процесс регионализации. Узбекистан и Казахстан решили взять на себя ответственность за экономическое развитие и безопасность своего региона. Координация между пятью странами позволит им играть более активную роль в мире. В то же время едва ли процессы интеграции в Центральной Азии будут идти в ущерб взаимовыгодным отношениям с Россией, Турцией, Китаем и даже с Западом.