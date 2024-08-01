Азербайджан и страны Центральной Азии встретились на саммите в Астане

Сегодня в Астане проходит консультативная встреча лидеров ЦА, также участие в мероприятии принимает президент Азербайджана. Встреча посвящена укреплению взаимодействия и кооперации в сферах экономики и безопасности.

Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии с участием Азербайджана открылась сегодня в столице Казахстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану накануне. Также в казахстанскую столицу прибыли лидеры Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Открывая мероприятие Касым-Жомарт Токаев отметил, что преодолеть современные вызовы регион может усилив политический диалог и степень доверия. Он призвал страны ЦА наращивать региональную кооперацию.

На встрече главы стран региона одобрили Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы и План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы. Также лидеры ЦА подписали Совместное заявление по итогам VI Консультативной встречи, Концепцию развития региональной кооперации "Центральная Азия – 2040".

Коме того, ряд документов подписали члены официальных делегаций, в том числе:

Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;

Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;

Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.

Азербайджан и Центральная Азия

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о подходе Азербайджана к развитию отношений с государствами Центральной Азии.

"На современном этапе Азербайджан чувствует себя неотъемлемой частью этого региона. Надо сказать, что к формату консультативной встречи лидеры стран Центральной Азии относятся очень бережно и за всю его историю никого близко к нему не подпускали – кроме Азербайджана. Есть форматы "5+", где к странам Центральной Азии добавляются Россия, Китай, Япония, Индия, ЕС, США, Германия, но к консультативным встречам присоединяется только азербайджанский президент Ильхам Алиев", - прежде всего сказал он.

"Причем это уже второй раз, когда президент Азербайджана участвует в консультативной встрече, на всех ее заседаниях. А это означает, что Азербайджан является участником тех процессов, которые идут в Центральной Азии. Поэтому на современном этапе Азербайджан, будучи южно-кавказским государством, идентифицирует себя также и как центрально-азиатское государство", - обратил внимание Фархад Мамедов.

"Азербайджан и страны Центральной Азии сейчас контактируют не только на двусторонних основаниях, но и во множестве международных форматов. Например, организация Тюркских государств, где нет Таджикистана, или Организация экономического сотрудничества. И есть сугубо центрально-азиатский формат, присутствие в котором Баку демонстрирует, что интеграция Азербайджана с центрально-азиатским регионом очень глубокая и всесторонняя", - заключил эксперт "Валдая".