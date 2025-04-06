Глава МИД Ирана совершит визит в Россию

В конце недели в Москву прибудет глава иранской дипломатии Аракчи.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в конце недели совершит визит в Москву, поведал официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаил Багаи.

Как отметил Багаи, визит был запланирован давно, однако стороны готовы обсудить в том числе текущую ситуацию с переговорами между Тегераном и Вашингтоном.

"Аракчи совершит поездку в Москву в конце недели. Подчеркиваю: это заранее запланированный визит, однако, разумеется, эта возможность будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами (Ирана и США - ред.) в Маскате"

– Исмаил Багаи

Напомним, что в субботу в Омане состоялись переговоры между США и Ираном. Стороны договорились о втором раунде консультаций 19 апреля, которые будут посвящены общим контурам будущего соглашения между Вашингтоном и Тегераном.