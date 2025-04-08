Вестник Кавказа

Переговоры США и Ирана оценили в Москве

Переговоры США и Ирана оценили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России приветствуют переговоры США и Ирана по ядерной сделке. Непрямая встреча состоялась в Маскате 12 апреля.

Заместитель руководителя российской дипломатии Андрей Руденко прокомментировал состоявшиеся в субботу в Омане американо-иранские переговоры по ядерному вопросу.

Дипломат отметил, что Москва приветствует прошедшие переговоры Тегерана и Вашингтона. Он выразил надежду на их продолжение и достижение положительных результатов.

Напомним, непрямая встреча спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Аракчи состоялась 12 апреля в Омане.

В Вашингтоне заявили, что что переговоры прошли конструктивно и позитивно, то же самое утверждает и иранская сторона. Тереган также выразил благодарность оманскому МИД за усилия.

Аракчи после встречи сказал, что второй раунд ирано-американских переговоров состоится 19 апреля. По данным источника американского портала Axios, он пройдет в Риме.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
850 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Контакты России и США развиваются очень хорошо - Песков

Контакты России и США развиваются очень хорошо - Песков

Кремль: встреча Путина и Трампа непременно состоится

Кремль: встреча Путина и Трампа непременно состоится

Трамп оценил переговоры РФ и США по Украине

Трамп оценил переговоры РФ и США по Украине

Трамп на год продлил санкции против России

Трамп на год продлил санкции против России

Диалог без диктата и предварительных условий – Лавров о контактах РФ и США

Диалог без диктата и предварительных условий – Лавров о контактах РФ и США

Контакты России и США продолжатся в Турции - AK Parti

Контакты России и США продолжатся в Турции - AK Parti

Есть ли границы у космоса и дружбы народов?

Есть ли границы у космоса и дружбы народов?

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Белый дом оценил встречу Уиткоффа и Путина

Кто такой Стив Уиткофф: бизнесмен, дипломат и близкий друг Трампа

Кто такой Стив Уиткофф: бизнесмен, дипломат и близкий друг Трампа

Путин проводит встречу с Уиткоффом

Путин проводит встречу с Уиткоффом

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы