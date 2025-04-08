Переговоры США и Ирана оценили в Москве

В России приветствуют переговоры США и Ирана по ядерной сделке. Непрямая встреча состоялась в Маскате 12 апреля.

Заместитель руководителя российской дипломатии Андрей Руденко прокомментировал состоявшиеся в субботу в Омане американо-иранские переговоры по ядерному вопросу.

Дипломат отметил, что Москва приветствует прошедшие переговоры Тегерана и Вашингтона. Он выразил надежду на их продолжение и достижение положительных результатов.

Напомним, непрямая встреча спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Аракчи состоялась 12 апреля в Омане.

В Вашингтоне заявили, что что переговоры прошли конструктивно и позитивно, то же самое утверждает и иранская сторона. Тереган также выразил благодарность оманскому МИД за усилия.

Аракчи после встречи сказал, что второй раунд ирано-американских переговоров состоится 19 апреля. По данным источника американского портала Axios, он пройдет в Риме.