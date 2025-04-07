В МИД Ирана рассказали подробности о переговорах с США

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи дал интервью национальным СМИ, в котором рассказал о последних деталях и событиях, связанных с непрямыми переговорами между Ираном и США в Омане.

Переговоры между Ираном и США, которые проходили накануне в оманском Маскате, не затрагивали никаких других тем, кроме иранской ядерной программы, рассказал сегодня в интервью иранским СМИ официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"То, что было нашей основой, и то, что мы были обязаны следовать в соответствии с инструкциями, полученными от властей - это переговоры с американской стороной только по ядерной теме и снятию санкций. Это означает, что сам факт того, что мы согласились на непрямые переговоры с США, является отходом от тех заявлений, которые были сделаны в отношении региональных вопросов, ракет и т.д."

= Исмаил Багаи

В проекте спецпредставителя США по делам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, представленном главе МД ИРИ, изначально не затрагивались такие вопросы, как региональное присутствие Ирана, ракетный и оборонный потенциал, а от Ирана лишь требовалось гарантировать, что его ядерная программа носит невоенный характер, отметил дипломат, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Никакой другой темы переговоров не было и в переписке, которая положила начало переговорному процессу – в ней фигурировала только ядерная тема, заверил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на слухи о скором проведении прямых переговоров, дипломат сообщил, что это не соответствует действительности, поскольку такого вопроса вообще не поднималось, отметил Исмаил Багаи.