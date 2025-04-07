Вестник Кавказа

Иран и США могут сменить площадку для переговоров

Иран и США могут сменить площадку для переговоров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры между Ираном и США могут перенести из Омана в другое место, однако страна все равно останется посредником между Тегераном и Вашингтоном, заявили сегодня в МИД Ирана.

Иран и США прорабатывают вопрос о месте проведения второго раунда переговоров по иранской ядерной программе, поскольку встреча может пройти в другом месте, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, пишет иранское агентство SNN.

"Мы обсуждаем, будут ли переговоры проходить в Омане или где-то еще, но оманская сторона все равно будет играть роль посредника… Важно то, что форма и формат переговоров будут продолжены в этом непрямом ключе при посредничестве Омана"

- Исмаил Багаи

Напомним, накануне в оманском Маскате делегации Ирана и США завершили непрямые переговоры. В ходе встречи, состоявшейся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись через главу МИД Омана позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с Ирана.

Переговоры длились более двух часов и прошли в конструктивной атмосфере, основанной на взаимном уважении. Стороны договорились продолжить консультации через неделю, в следующую субботу, 19 апреля

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