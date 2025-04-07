Вестник Кавказа

Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана

Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегации Ирана и США проведут второй раунд переговоров в следующую субботу, 19 апреля. Первый раунд завершился накануне.

США и Иран договорились о новой дате переговоров по вопросу иранской ядерной программы, рассказали в пресс-службе Белого дома.

"Стороны договорились встретиться вновь 19 апреля"

- Белый дом

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся накануне в Маскате. Иранскую сторону представлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую – спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ранее Иран передал, что в ходе новых переговоров обсудит с делегацией США контуры потенциального соглашения с Вашингтоном.

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